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MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması

MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten yararlanacakların ücret artışından etkilenmemesi amacıyla 23 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 6 ayda bir güncelleniyor. Ocak-Temmuz 2023 dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlenmişti.

Etiketler milli savunma bakanlığı bedelli askerlik ücreti msb
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