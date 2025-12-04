MSB'den ''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a tokat gibi yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini belirterek Ege'deki adalara füze konuşlandıracaklarına yönelik açıklamasına yanıt verdi. Bakanlık kaynakları, ''Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlıkta bulunan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri aktardı.

2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için çalışmaya devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildi. Menbic’de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 kilometre olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen bin 90 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548’e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan’ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir"

İsrail’in bölgedeki ülkelere yönelik istikrarsızlaştırma politikası izlediğini söyleyen Aktürk, "İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan’ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak, İsrail’in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye 2026 yılında NATO’nun bazı toplantılarına ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edeceğini söyleyen Aktürk, gelecek yıl Türkiye’de gerçekleşecek programlara dair şu bilgileri verdi:

"Çok yönlü askeri faaliyetlerle birlikte ülkemizin tüm dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolünün doğal bir sonucu olarak 2026 yılının Temmuz ayında Ankara’da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirve programı dâhilinde Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki yıl ayrıca NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki yeniliklerin değerlendirileceği NATO İletişimciler Konferansı eylül ayında İstanbul’da, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda muhabere elektronik ve bilgi sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmaların ve ilgili NATO kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek; yapay zekâdan siber güvenliğe, komuta-kontrol sistemlerinden veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlerin ele alınacağı NATO EDGE 2026 faaliyetinin 3’üncüsü 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır."

Tuğamiral Aktürk’ün basın bilgilendirme toplantısı sonrasında Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler, oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın gerginliği artıran son açıklamaları hakkında değerlendirmede bulunan Bakanlık, "Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya devam etmekteyiz"

Son günlerde Karadeniz’de gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yapan Bakanlık, "Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye, ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

"Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir"

Türkiye’nin Paşalimanı Deniz Üssü’nden çekileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını da belirten Bakanlık, şu açıklamada bulundu:

"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir."

