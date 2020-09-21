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  3. 21 Eylül 2020 21:00

MSB'den Ermenistan açıklaması: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı, "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerini kullandı.

MSB'den Ermenistan açıklaması: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.

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