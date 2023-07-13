MSB'den F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ABD’den F-16 modernizasyonu ve tedarikine” ilişkin soruya yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre “Kanada’nın savunma sanayiinde ihracat kısıtlamalarını kaldıracağı” iddiasına yönelik soru üzerine, “Müttefiklerin birbirine ihracat kısıtlaması uygulaması, uygun ve kabul edilebilir değil. Bu NATO’nun güç ve etkinliğini de olumsuz etkilemektedir. Vilnius’taki Zirve’de alınan kararların ve yapılan görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber takip edeceğiz” denildi.

TAHIL ANLAŞMASI 17 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

MSB kaynaklarının yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşması 17 Temmuz'da sona erecek" denildi. Tahıl girişiminin uzatılmaması halindeki duruma ilişkin soruya, “Tüm konsantrasyonumuz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik çabalara yönlenmiş durumda. Bunun dışında bir çalışma söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı.

TAKVİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sözleşmeli erbaş, erlerle uzman çavuşların özlük haklarına yönelik soru üzerine MSB, personelin lehine tüm düzenlemeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, “Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından açılan tünellerin ABD’liler tarafından yıkıldığı” iddiasına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

“Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde sınırımızdan belli bir mesafeye çekilmesi, kazdıkları tüneller dahil tüm tahkimatların imha edilmesi 2019 yılında imzalanan mutabakatlar gereği muhataplarımızın sorumluluğudur. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tespit ettiğimiz tüm tahkimatlara yönelik gerekenleri yapıyoruz, muhataplarımızdan da mutabakat kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmelerde yeniden başlaması konusunda mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na yönelik takvime ilişkin soru üzerine, “Takvimlendirmeye yönelik teknik çalışmalar önümüzdeki dönemde yapılacak” denildi.