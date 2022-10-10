Müge Anlı'ya damga vuran olay: Japonya'dan Türkiye'ye geldi, aşkının kurbanı oldu

Evlenmeye karar verip Japonya'dan Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagam, aşkının kurbanı oldu.

Japonya'dan Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagami, aşkının kurbanı oldu. Mehmet Akif T. isimli kişiyle tanışıp evlenmeye karar veren Sakagami, her şeyi arkasında bırakarak Gaziantep'e geldi. Nişanlısına defalarca borç veren Sakagami, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.

"KUZENİ OLARAK TANIŞTIRDIĞI KİŞİYLE NİŞANLANDI"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te damga vuran olayda 585 bin TL'sini kaptırdığı Mehmet Akif T.'nin Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu.

"KANDIRILDIM"

Banka hesabından da paralar çekildiğini aktaran Sakagami, "Verdiğim paraları geri istiyorum, kandırıldım" dedi. Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu da belirten Yumiko Sakagami, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

İDDİALARI REDDETTİ

Sakagami, kendisine ait pırlanta kolyeleri de Mehmet Akif T.'ye kaptırdığını ifade eden ederken canlı yayına bağlanan Mehmet Akif T. ise iddiaları reddetti.