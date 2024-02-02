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Muğla'da dolandırıcılara dev operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

Muğla'da dolandırıcılara dev operasyon: 21 kişi gözaltına alındı
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Muğla Ortaca'da bir vatandaşın hesabından 2 milyon lira, başka bir hesaba aktarıldı.

Muğla Ortaca'da iddiaya göre, bir vatandaşın banka hesaplarında bulunan yaklaşık 2 milyon liranın, çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerinde olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonucu olayla ilgili olarak tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ortaca merkezli yapılan operasyonda, Ortaca’nın yanı sıra Muğla’nın çeşitli ilçeleri ile civar illerde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesi’ne çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler muğla televizyon dolandırıcı
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