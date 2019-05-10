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  3. 10 Mayıs 2019 21:54

Muğla'da korkutan deprem

Merkez üssü Muğla-Ula olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin Kandilli Rasathanesi tarafından 5 kilometre olduğu açıklandı.

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