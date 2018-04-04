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  3. 04 Nisan 2018 18:54

Muğla'daki can pazarından yeni görüntüler

Muğla'da dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubunu taşıyan teknenin batmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'daki can pazarından yeni görüntüler
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Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye’de yaşanan tekne kazasından sonra ortaya atılan kapasite iddialarının gerçeği yansıtmadığını, teknenin arka kapağının açık olması veya başka bir arıza nedeniyle batmış olabileceğini belirtti.



Muğla'nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı ÜniversitesiDalış Grubunu taşıyan teknenin batış nedeni araştırılıyor. 71 öğrenci ve 8 mürettebatın bulunduğu sırada batan teknenin batma sebebinin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu.

  Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, bugün bazı yayın organlarında teknenin kapasitesinin 50 kişi olduğu gerekçesiyle battığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yaşanan kazada kapasite aşımı gibi bir ihmalin söz konusu olmadığına dikkat çeken Arıkan, yaptığı açıklamada, “Teknenin kapasitesi 105 kişi. Bazı basın yayın organlarında çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Tekneler Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından denetlenir. Teknenin batması için birçok neden var. İçeriden bir vana kopmuş ya da hava sert olduğu için arka tarafından su almış olabilir. Kesin sonuç bilirkişi raporundan sonra anlaşılacak” dedi.

KAYALIKLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Öte yandan, tekne kazasından sağ olarak kurtarılan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kaza sonrası çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, batan tekneden yüzerek kıyıya ulaşan öğrencilerin bir kayalıkta toplanması ve elleriyle yardım işareti yaptıkları anlar yer aldı

İHA

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