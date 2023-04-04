Muhalefetten 58 maddelik deprem kanunu teklifi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için uzun vadeli, kapsamlı ve somut çözümler öngören 58 maddelik ortak kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman tarafından hazırlanan 'Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Yol Açtığı Zararların Giderilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

'KONUT DEVLET TARAFINDAN BEDELSİZ YAPILACAK'

Teklifle; Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgeyi daha güçlü bir biçimde ayağa kaldırmak için bazı düzenlemeler önerildi. Teklifte ayrıca, deprem riski yüksek bölgeler ve iller başta olmak üzere tüm Türkiye'yi depreme dayanıklı hale getirmeyi amaçlayan öneriler yer aldı. Bu kapsamda önerilen düzenlemeler şöyle sıralandı;

"Depremde konutu yıkılan ya da ağır ve orta hasar gören vatandaşların tek konutu bedelsiz olarak devlet tarafından yapılacak. Evleri yıkılmış çiftçilere, modern tip ev, ahır ve ağılları ile bakıcı evleri bedelsiz verilecek. Depremde evi yıkılanlara kalıcı konutu teslim edilinceye kadar, kiracılara ise iki yıl süreyle kira yardımı yapılacak. İkamet edebileceği bir konutu bulunmayan kiracı konumundaki depremzedeler için de devlet konut yapabilecek. Ödeme gücü kalmayan depremzede vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının belli bir kısmı silinecek. Deprem bölgesinde güçlendirilebileceği teknik olarak belirlenen yapılar için hak sahiplerine uygun koşullu uzun vadeli finansman desteği verilecek. Deprem nedeniyle inşa edilecek konut, iş yeri ve altyapı ile benzeri işlere ilişkin ihaleler şeffaf bir şekilde yapılacak, gerçekleşmeler belli aralıklarla kamuoyuna açıklanacak. Depremzedelere kira yardımı yapılacak, ödeme gücü kalmayan depremzedelerin kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının bir bölümü silinecek."