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Muharrem İnce'den olay ifadeler: ''Bu bir guguk devleti operasyonudur''

Muharrem İnce'den olay ifadeler: ''Bu bir guguk devleti operasyonudur''
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Bugün yapılan operasyonlar hukuk devleti değil guguk devleti operasyonlarıdır" dedi.

 

Etiketler muharrem ince guguk devleti Hukuk devleti istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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