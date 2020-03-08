Gazeteci Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi.



Yeniçağ'ın aktardığına göre, gazeteci Murat Ağırel hakkında serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildi.

Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Ağırel'in şu anda Vatan Emniyet'te işlemleri yapılıyor.

Twitter hesabından bir video paylaşan Ağrıel "Neden 04.30'da bu şekilde baskın yapıyorsunuz? Zaten çağırsanız gelirim. Şu anda da Vatan Caddesi'ne gidiyorum teslim omaya. Muhtemelen tutuklayacaklar beni. Cuma günkü davadan mı, yeni bir dosya mı açtılar bilmiyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan bir Türk genciyim. Ne benden darbeci ne ifşacı ne de devlet düşmanı bir insan çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı.

YENİ YAŞAM YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan adli kontrolle serbest bırakılan Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in savcılık itiraz üzerine gözaltına alınmasının ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik de emniyete çağrıldı.