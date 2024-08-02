Mustafa Sarıgül bu sefer hedefi şaşırdı
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağını eleştirmek isterken hedefi şaşırıp ABD'yi suçladı.
Sosyal medya platformu Instagram'a BTK tarafından Türkiye'de erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Instagram'a nasıl girileceği de merak konusu oldu.
Instagram'a BTK kararıyla erişim engelinin gelmesinin ardından duruma tepki gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Instagram'ı hemen aç Amerika! Kısıtlama bizi" dedi.
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