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Mustafa Sarıgül: ''İmamoğlu, Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmamalı''

Mustafa Sarıgül: ''İmamoğlu, Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmamalı''
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yaptığı değerlendirmede "Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin daha önce yaptığı hataları yapmaması gerektiğini söyledi. 

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Sarıgül, şunları söyledi:

"Sarıgül’ün yaptığı hataları yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal’ın karşısına ben çıkmasam da bir kurultay sonra çıksaydım, ben 40 oyla kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik. Olay şu, belediye başkanı birinci dönem seçilir, vaat ederek seçilir. İkinci dönem seçilirse yaptıklarıyla seçilir. Üçüncü dönem baş tacıdır. Bu nedenle belediye başkanlarımızın ikinci dönem seçilip başarılarını taçlandırması lazım.”

İMAMOĞLU DEĞİŞİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti. Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAL İLE SARIGÜL YARIŞMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13. Olağanüstü Genel Kurultayı'nda dönemin Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül, Genel Başkanlık için Deniz Baykal'a karşı yarışmış ancak seçimi Deniz Baykal kazanmıştı.

 

Etiketler mustafa sarıgül İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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