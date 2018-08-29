Mustafa Sarıgül'den 30 Ağustos mesajı

Atatürk'ün 26 Ağustos 1922 de Büyük Taarruz emrini verdiği Kocatepe'de açıklamalarda bulunan Sarıgül, vatandaşlara çocuklarını Kocatepe'ye getirmeleri çağrısında bulunarak, "Burası ulusal kurtuluş savaşımızın zaferle taçlandırıldığı yerdir. İşgalci emperyalistlerin Anadolu topraklarından temizlendiği yerdir. Bu ülkenin değerini anlamaları için, çocuklarınızı Kocatepe ruhuyla yetiştirin" dedi.

Mustafa Sarıgül, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü nedeniyle bugün Afyon Kocatepe'ye geldim. Kocatepe, Anadolu'yu düşman işgalinden tamamen temizleyen Büyük Taarruz'un başladığı yerdir. Kocatepe, büyük Atatürk'ün askeri dehasını bir kez daha tüm dünyanın gördüğü yerdir.

Daha önce, binlerce Şişli'li yurttaşımızla beraber Kocatepe'ye gelmiş ve bağımsızlık mücadelesinin heyecanını burada yaşamıştık.

Tüm yurttaşlarımıza buradan sesleniyorum: Çocuklarınızı Kocatepe'ye getirin ve bu heyecanı onlara yaşatın. Bu ülkenin hangi koşullarda kurtarıldığığını ve kurulduğunu kavrasınlar. Onları Kocatepe ruhuyla yetiştirin. Çünkü bu topraklarda yatan isimsiz kahramanlara bir vatan borcumuz var, bir gelecek borcumuz var.

19 Mayıs tarihi, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıç tarihi ise, ki öyledir, 30 Ağustos tarihi de bu mücadelenin zaferle taçlandırıldığı gündür.

Büyük Atatürk, 26 Ağustos sabahı, tan yeri ağarırken, Kocatepe'ye çıkmış ve "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" Emrini buradan vermiştir. Düşmanı bozguna uğratan Büyük Taarruz buradan başlamıştır.

Bu nedenle bir kez daha Kocatepe'ye gelerek buradan yurttaşlarımıza, gençlerimize seslenmek istedim. Kocatepe ruhu, bağımsızlık ruhudur, milli birlik ve beraberlik ruhudur. Bu ruhu ve bu heyecanı her zaman canlı tutmalıyız. Ve şunu unutmalayım: İstiklalimiz, istikbalimizdir"