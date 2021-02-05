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  3. 05 Şubat 2021 17:44

Mutasyonlu virüs Türkiye'de hızla yayılıyor

Türkiye'de koronavirüs salgınında tehlike çanları yeniden çalmaya başladı. Mutasyonlu virüs Türkiye'de birçok ilde görüldü.

Mutasyonlu virüs Türkiye'de hızla yayılıyor
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İngiltere mutasyonu hızla yayılırken, Türkiye'de Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor" dedi. Günlük vaka sayısındaki artış da endişe verici seviyeye çıktı.

Uzmanlara göre mutasyonlu virüsler çok daha hızlı yayılıyor. Bu yüzden önlemler daha sıkı alınmalı, yoksa günlük vaka sayısı 10 binlere dayanabilir. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'a göre en büyük tehlike Güney Afrika mutasyonu.

koronavirüs , mutasyon , korona
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