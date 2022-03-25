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Müze müdürü kaçakçılıktan tutuklandı

Müze müdürü kaçakçılıktan tutuklandı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 4'ü tutuklandı. 

2 Ocak'ta bir otomobilde Donatello'nun ''Davut'' isimli heykeli bulundu.

Aydın Müze Müdürlüğü, heykel için ''sahte" raporu verdi.

Polis, savcılığın talimatıyla heykeli Ege Üniversitesi'ne gönderdi.

Buradaki incelemede heykelin 18. yüzyıla ait olduğu ortaya çıktı.

21 Mart'ta Aydın dahil 11 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve 2 polisin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Polislerden biri ifadesinde, heykeli müze müdürü adına satmak için müşteri aradığını itiraf etti.

A.Y. ve 3 kişi tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler aydın müze müdürü
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