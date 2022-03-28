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  3. Bunu da gördük! Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu

Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu

Ukrayna askeri üniformasıyla yaptığı röportaj büyük tepki çeken Nagehan Alçı bu sefer de canlı yayında Ukrayna’da neo-Nazi damarının olduğunu kabul ederek bunun savaşa gerekçe olarak gösterilemeyeceğini dile getirdi.

OdaTV'nin haberine göre, Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu “Nedir Ne Değildir” programında konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğu programda Nagehan Alçı, Ukrayna ordusunun neo-Nazi grubu olarak bilinen Azov Taburunu savundu. 
Ukrayna’da neo-Nazi damarının olduğunu kabul eden Nagehan Alçı ancak bunun savaşa gerekçe olarak gösterilemeyeceğini dile getirdi. 

Ayrıca neo-Nazilerin Ukrayna’da tüm orduda olmadığını da dile getiren Habertürk yazarı, “Bugünkü direnişi neo-Nazi üzerinden tanımlamak pek mantıklı gelmiyor” ifadelerini kullandı. 

RÖPORTAJDA KAMUFLAJ GİYMİŞTİ

Nagehan Alçı’nın, Ukrayna’da olduğu sürede askeri üniformasıyla fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekmişti. Fotoğrafın içeriğinde eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla bir röportaj olması tepkileri artırmıştı. 

Poroşenko ülkesi Ukrayna'daki turuncu devrimin finansörü ünlü fon yöneticisi George Soros'a "Özgürlük Nişanını" bizzat takdim eden isimdi. 

2015'e ülkesinde ağırladığı George Soros'a, "Sizin son yıllardaki faaliyetleriniz, Ukrayna'da yaşanan demokratik değişimlere yardımcı oldu. Bu yüzden bu yüksek ödülü bugün size takdim etmek benim için büyük onur" diyordu. 

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