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Narin cinayeti davasında ara karar: Duruşma ertelendi

Narin cinayeti davasında ara karar: Duruşma ertelendi
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Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni dere yatağında gizlenmiş halde bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin ile ilgili "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıkların üçüncü duruşmasında ara karar açıklandı ve dava 30 Mayıs'a ertelendi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Komşu N.B., Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, anne Y.G., ağabey E.G. ve amca S.G.'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

Türkiye'nin konuştuğu Narin cinayetinde "suçluyu kayırma" soruşturmasına ilişkin açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar M.G., F.G. ve B.G., S.G.'ın işçisi M.A., M.K. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar Ş.K., İ.G., H.G., B.G., K.G. ve Ö.G., çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu. Mütalaada, Narin'in kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti.

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi. Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.

 

 

DHA / İHA

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Etiketler narin narin cinayeti dava ara karar suçluyu kayırma
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