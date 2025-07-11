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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: 5 yıllık imza...

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: 5 yıllık imza...
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Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senagalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Fenerbahçe’de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Abdou Aziz Fall Fenerbahçe’de! Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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DHA

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer Abdou Aziz Fall
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