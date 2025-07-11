Fenerbahçe'den iki transfer birden! PSG'nin yıldızı imzaya geliyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Milan Skriniar ve Marco Asensio ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda birçok mevkide önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisiyle transfer edilmesi için girişimlerde bulunulurken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Savunmada tecrübeli ismi kadroda tutmak isteyen yönetimin büyük ölçüde oyuncu ile anlaştığı ve kulübü PSG ile de şartların oluştuğu öğrenildi.

Paris Saint-Germain forması giyen bir başka oyuncu Marco Asensio ile de yakından ilgilenilirken 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun sağlık kontrolleri ile resmi imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin, İngiliz ekibi KAA Gent’te forma giyen Archie Brown için kulübüyle anlaşma sağladığı ancak oyuncunun AC Milan’dan gelecek olası bir teklifi beklediği öğrenildi.

Altyapıdan yetişen 2007 doğumlu Abdou Aziz Fall’ın da teknik heyetin gözüne girdiği ve yeni sezonda A takımla birlikte görev alabileceği konuşuluyor.

Adı sarı-lacivertli kulüple anılan ancak henüz resmi girişimlerde bulunulmayan isimlerden bir diğeri ise Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Belçikalı oyuncuyla ilgili somut bir adım atılıp atılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

DHA