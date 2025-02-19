Narin cinayetinde 31 şüpheli için ''kovuşturmaya yer yok'' kararı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken günler sonra cansız bedeni bir çuvalın içinde gizlendiği dere yatağında bulunan ve korkunç bir aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin cinayetinde 31 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'ın öldürülmesine ilişkin 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amca S.G. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, S.G. ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Otomobilinde Narin'a ait DNA örneği bulunması sebebiyle ilk aşamada gözaltına alındığı, o tarihte henüz Narin'in cansız bedeninin bulunmamış olması nedeniyle kaçırılmış olma ihtimaline binaen 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eyleminden tutuklanmasına karar verilmiş ise de eylemin ilerleyen aşamalarda 'kasten öldürme' olduğu ve 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçu unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

Başsavcılıkça Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden ve yargılandığı davada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen N.B.'ın ağabeyi Vecdi N.B. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in babası A.G., şüpheliler E.G., F.G., M.G., B.G., K.G., Ö.G., İ.G., U.G., D.G. ve H.G. ile eski imam R.K. hakkında "kasten öldürme"; şüpheli Mehmet Şevket Kaya hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"; şüpheliler H.G., L.G., M.G., O.G., R.G. ve R.G., A.K, Ö.Y, Y.G, S.K, E.N. ve M.U. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. B.F. ve M.G. ile M.A. ve M.K. hakkında ise "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararda, şüpheliler ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.

Narin cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca S.G.'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden N.B.'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, S.G.'ın işçisi M.A. ile M.K. ve M.K. ile tutuksuz şüpheliler Ş.K., H.G., İ.G., B.G., K.G ve Ö.G. hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine dün sunulmuştu.

İddianamelerde 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca S.G.'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişti.

İHA