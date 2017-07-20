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  3. 20 Temmuz 2017 13:44

Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

Necmettin öğretmeni şehit eden 6 PKK'lı, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile öldürüldü.

Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz" dedi. Tunceli Valiliği de, "Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü" açıklamasını yaptı.

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek’in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul’a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK’lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz’da naaşını Pülümür Çayı’nda köylüler buldu.

Necmettin öğretmenin katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz" dedi.

 

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