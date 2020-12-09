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  3. 09 Aralık 2020 15:39

Nesli tehlikede olan vaşağı vurdular!

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, ağaç dalının üzerinde ölü bulundu. Vaşağın avcılar tarafından vurulduğu belirtildi.

Nesli tehlikede olan vaşağı vurdular!
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Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu. Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor.

DHA

sivas , vaşak
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