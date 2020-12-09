Nesli tehlikede olan vaşağı vurdular!

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Sivas'ta merkeze bağlı Hıdırnalı köyü yakınlarında bir ağaç dalının üzerinde vaşak ölüsü bulundu. Arazide gezen köylülerden Ramazan İmece, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan vaşağın ölüsüyle karşılaştı. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşağın vücudunda yaralar bulunuyor.
DHA
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