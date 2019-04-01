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  3. 01 Nisan 2019 16:39

Nihal Olçok'tan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik

15 Temmuz'da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Nihal Olçok'tan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik
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FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişim sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u şehit veren Nihal Olçok, Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

AK Parti'nin reklamcısı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak şehit edilmişti.

Hem eş hem de evlat acısı yaşayan Nihal Olçok da özellikle yerel seçimler öncesi peş peşe yaptığı açıklamalarda AK Parti Hükümetini sert dille eleştirmişti.

Olçok, Rixos otellerinin sahibi olan işadamı Fettah Tamince hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı veren savcı İsmet Bozkurt'un FETÖ Borsası iddaları nedenyle açığa alınmasıyla ilgili olarak da "Kaça sattınız 250 şehidi?" diyerek tepkisini diye getirmişti.

 
 
 

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