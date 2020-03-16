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  3. 16 Mart 2020 08:52

Nihal Yeğinobalı vefat etti

Dünya edebiyatının birçok önemli eserini Türkçe’ye çeviren yazar Nihal Yeğinobalı vefat etti. Çok sayıda roman ve öyküyü Türkçe'ye çeviren Nihal Yeğinobalı öldü. Yeğinobalı 93 yaşındaydı.

Nihal Yeğinobalı vefat etti
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16 Kasım 1927, Manisa doğumlu yazarın tam adı Zeynep Nihal Yeğinobalı’dır. Süreyya Sarıca ve Vincent Ewing takma adlarını da kullandı. İlkokulu küçük yaşta gittiği İstanbul’da, orta ve lise öğrenimini de aynı şehirdeki Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde tamamladı. Daha sonra Amerika’ya gitti. New York Eyalet Üniversitesi’nde edebiyat öğrenimi gördü.

İlk çevirisi Robert Hichens’ın “Allah’ın Bahçesi” 1946’da yayımlandı. Usta bir çevirmen olarak çok sayıda klasik ve çağdaş edebiyatçının roman ve öykülerini Türkçe’ye kazandırdı. Vincent Ewing adını koyduğu sözde Amerikalı bir yazarın imzasıyla yazdığı ilk romanını Genç Kızlar adıyla yayımlattı. Bu kitap, yıllarca yeni basımlar yaptı. Çeviri ve yazıları Hafta, 100 Roman, Yıldız, Hayat ve Akbaba dergilerinde yayımlandı.

 
 

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