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Nihat Hatioğlu yeniden hastaneye yatacak

Nihat Hatioğlu yeniden hastaneye yatacak
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Kısa bir süre önce tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden hastaneye yatacak.

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz ay tansiyon sebebiyle rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan yeni duyuruda ameliyat olacağı paylaşıldı.

Ağustos ayındaki tedavi sürecinin ardından tekrar hastaneye yatan Nihat Hatipoğlu sevenlerini meraklandırdı. Ünlü ilahiyatçının Instagram’ından paylaşılan mesajda Hatipoğlu için yakınları dua istedi. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Nihat hocamız yarın sabah (bugün) kalp anjiyosu ameliyatı olacak. Sizlerden hocamız için dua istirham ederiz.”

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu (@nihathatipoglu)'in paylaştığı bir gönderi

 

Etiketler Nihat Hatioğlu tansiyon ameliyat
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