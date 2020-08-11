Nisan'da uygulanan tüm tedbirler geri geliyor!

Nisan ayında ‘corona’ tedbirleri kapsamında hafta sonları 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, parklar, sahiller, AVM’ler ve pek çok işyeri kapalı kalmıştı.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı ‘corona’da yeni strateji belirleyecek.

Yoğun bakımların ayrılması, pandemi hastanelerinin listesinin yayınlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak. İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM’lerde denetimler sıklaştırılacak.

Konuya yakın ismi açıklanmayan bir yetkili şöyle konuştu: “Kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15’e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül’den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak.”

Son olarak, günlük açıklanan vaka sayısının tekrar binin üstüne çıkmasıyla, İçişleri Bakanlığı ‘corona’nın kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar uygulanmasını gündeme almıştı.