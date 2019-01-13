Norveçli turistin üzerinden cip geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin ise duramayıp üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen (68), yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, gözaltına alınan cip sürücüsü ise 1.15 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün gece Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen .. .. .. plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, arkadan gelen A.Ö. yönetimindeki .. .. .. plakalı cip ide çevredekilerin uyarısına rağmen duramayıp, yerde yatan Gunnar Ove Kortsen'in üzerinden geçti. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kortsen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİRİ KAÇTI, DİĞERİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatarn polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Diğer sürücü A.Ö.'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ö. gözaltına alındı.

Gunnar Ove Kortsen'in cenazesi ise morga konuldu.