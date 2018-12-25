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  3. 25 Aralık 2018 08:58

Nuhoğlu hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 68 kuşağının önde gelen gençlik liderlerinden olan avukat Bozkurt Nuhoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Nuhoğlu hakkında soruşturma
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Soruşturmanın, avukat Nuhoğlu’nun İstanbul Baro seçimleri döneminde yaptığı bir konuşmadan kaynaklı olduğu öğrenildi. Avukat Nuhoğlu, geçen günlerde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre Nuhoğlu, İstanbul Barosu seçimleri nedeniyle düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Hürriyetin ilk şarkısı anlamaktır. Anladığını anlatmayan alçaktır. Hürriyetin ilk şarkısını en iyi anlayan avukatlardır. Ben 79 yaşındayım. Bu hareket sadece barodaki yönetim değişikliği ile ilgili değildir. Bu hareket diktatörlüğünü ilan eden adama karşıdır. Buradan ilan ediyorum, bundan sonra çıkan hiçbir kararnameyi tanımayacağım” açıklamasını yaptı. Bu sözler gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan Nuhoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gelerek ifade verdi. Nuhoğlu ifadesinde, yaptığı konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek “Bugünde aynı sözleri savunuyorum. Bu sözlerin suç olduğunu düşünmüyorum. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

 
 

Cumhuriyet

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