O ilde motokuryelere 1 günlük yasak
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarından dolayı, bugün saat 18:00'den yarın 18:00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.
Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Çanakkale’de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.
16 OCAK SAAT 18:00'e KADAR SÜRECEK
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.
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