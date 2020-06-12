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  3. 12 Haziran 2020 21:09

O ilde tedavi gören koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Karabük'te koronavirüs vaka sayıları belli oldu. İlde, koronavirüs tedavisi gören 25 kişiden 5’i tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 20 kişinin tedavisine devam ediliyor.

O ilde tedavi gören koronavirüs vaka sayısı açıklandı
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca Karabük'te bugüne kadar 205 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

20 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
28 Mayıs itibariyle Covid-19 tespit edilip hastaneye kaldırılarak tedavi edilen 5 kişi taburcu edilirken, 20 kişinin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, vakaların il dışından gelenlerden kaynaklı olduğunu bu nedenle mutlaka sosyal mesafe dikkat edilmesini belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

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