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  3. 22 Mayıs 2020 21:52

O ilin valisi açıkladı: ''5 gündür vaka yok''

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte 5 gündür koronavirüs vakasının olmadığını belirterek, kimsenin sokağa maskesiz çıkmadığını söyledi.

O ilin valisi açıkladı: ''5 gündür vaka yok''
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Tatvan ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Vali Çağatay, korona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

5 GÜNDÜR VAKA YOK
Vali Çağatay, “Öncelikle şunu söyleyeyim, malum çok kötü bir süreç yaşandı. Bütün dünya ve Türkiye bundan etkilendi, ama Türkiye iyi atlattı. Bitlis çok daha güzel atlattı” dedi. Kimsenin maskesiz çıkmadığına dikkat çeken Vali Çağatay, son 5 gündür Bitlis’te koronavirüse rastlanmadığını söyledi.

Çağatay, “Ama şu anlama gelmiyor, ne olur dikkat edelim. 1 kişi 10 kişiye bulaştırabiliyor. Vatandaşlarımız yine dikkat etsinler ve kurallara bağlı kalsınlar” ifadelerini kullandı.

Tedbirlere devam edileceğini dile getiren Vali Çağatay, “Bayramdan sonra inşallah çok daha iyi olacağız” diye konuştu.

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