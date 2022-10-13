O madde kabul edildi: TCK'ya ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu'' eklenecek

Sosyal Medya Düzenlemesinin 29. maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM'de Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölüm görüşmeleri dün tamamlanmıştı. Yasa teklifinin 29'uncu maddesi, muğlak bir anlam içerdiği yönünde eleştirilere neden olmuştu. Söz konusu madde de AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ YAYANA HAPİS CEZASI

Söz konusu maddede yer alan hüküm şu şekilde:

"Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak."

MECLİS'TE GERGİNLİK YARATTI

Meclis'te kanun teklifinin 29. maddesi görüşülürken CHP ve HDP'li milletvekilleri alkışlı protesto eylemi yapmıştı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, teklifin görüşmeleri sırasında söz alarak beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı.

CHP: ERTESİ GÜNÜ AYM'YE GİTMEYİ PLANLIYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz. Geçerse Anayasa Mahkemesi’ne yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz” demişti.