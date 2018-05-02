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  3. 02 Mayıs 2018 18:24

O ülkeyle ilişkiler gerildi ! Tatbikata çağrılmadı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği en büyük fiili atışlı tatbikata o ülke çağrılmadı.

O ülkeyle ilişkiler gerildi ! Tatbikata çağrılmadı...
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikatolan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya’nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı TatbikatBölgesi'nde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük fiili atışlı tatbikatı olan "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı", bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2016 yılında ilk kez uluslararası çapta organize edilen Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikata bu yıl 19 dost ve müttefik ülkenin unsurları katılacak.

Türkiye’den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’dan da birlik ve unsurların katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda tatbikata fiilen katılan Almanya ve Polonya’nın tatbikata davet edilmemesi ise dikkat çekti.

 
Geçtiğimiz süreçte Almanya ile ilişkiler, İncirlik krizi ve Almanya’nın asker çekmesi, FETÖ’cülerin iltica taleplerine olumlu yanıt vermesi gibi konular nedeniyle gerilmişti. Almanya’nın dev tatbikata davet edilmemesinin altında gerilen ilişkilerin yattığı iddia ediliyor.

İHA

tatbikat , türkiye , tsk , almanya
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