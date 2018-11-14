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  3. 14 Kasım 2018 10:12

Öcalan'ın sağ kolu bakın nereden çıktı

PKK elebaşı Öcalan’ın sağ kolu olan ve kırmızı bültenle aranan terörist Osman Erdal’ın, Zürih Havalimanı’nda iltica için beklediği ortaya çıktı

Öcalan'ın sağ kolu bakın nereden çıktı
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PKK'nın kuruluşunda yer alan 'Sarı Sadun' kod adlı Osman Erdal, 9 Ekim'de Güney Afrika'nın Johannesburg kenti üzerinden Kuzey Irak'ın Erbil kentine oradan da Zürih'e gelerek iltica talep etti.

Erdal'ın Güney Afrika'nın kendisi için güvenli olmadığını öne sürerek yaptığı iltica talebi reddedildi.

İsviçre Mülteciler Dairesi'nin ret kararı üzerine Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational, Erdal'ın iltica talebine olumlu cevap verilmesi çağrısında bulunarak imza kampanyası başlattı. 

PKK elebaşı Öcalan'ın sağ kolu olan ve Murat Karayılan ile Cemil Bayık gibi kırmızı bültenle aranan 100 azılı terörist arasında yer alan Erdal, Zürih Havalimanı'ndaki iltica merkezinde 5 haftadır bekletiliyor.

 
 

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