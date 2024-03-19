OECD ve Avrupa ülkeleri arasında en az doktor Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler" çıkışı hafızalardaki yerini korurken, Türkiye'nin, 38 OECD üyesi ülke ve Avrupa ülkeleri arasında kişi başına doktor sayısının en düşük olduğu ülke konumunda olduğu açıklandı.

Türkiye'nin, 38 OECD üyesi ülke ve Avrupa ülkeleri arasında kişi başına doktor sayısının en düşük olduğu ülke konumunda olduğu açıklandı.

Son iki yılda 5 bin 710 hekim yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘iyi hal belgesi’ aldı.

2016’da bu sayı yalnızca 20’ydi. Yine 2023’te devlette toplam doktor sayısındaki kayıp, bin 398’e ulaştı.

OECD’nin 38 üyesi ile Avrupa ülkeleri arasında kişi başına hekim sayısının en düşük olduğu ülke Türkiye... Ülkemizde bin kişiye 2,2 doktor düşerken, OECD ortalaması 3,7. Yunanistan, bin kişiye düşen 6,3 doktor ile OECD üyeleri arasında en iyi durumda. Ardından Portekiz (5,6), Avusturya (5,4) ve Norveç (5,2) geliyor.

Türkiye’den sonra en düşük oran 3 doktor ile Lüksemburg’da. Almanya ve İspanya’da bin kişiye 4,5 doktor düşüyor. Birleşik Krallık ve Fransa’da ise 3,2. Kişi başına düşen hemşire sayısında da durum iç açıcı değil. 38 üye içinde Türkiye, bin kişiye 2,8 hemşire ile Kolombiya’nın ardından sondan ikinci. OECD ortalaması 9,2. Hemşire sayısında en iyi durumda olan ülkeler Finlandiya (18,9), İsviçre (18,4) ve Norveç (18,3).