Oğlunu ayaklarından zincirleyen babanın cezası belli oldu

İzmir’de 14 yaşındaki oğlunu dövüp, ayaklarından zincirle pencere demirine bağladığı suçlamasıyla yargılanan baba, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



2016 yılında İzmir’in Bayraklı ilçesindeki sahil kısmında devriye gezen polis ekipleri, ayak bileğinde asma kilit ve zincir olan bir çocuk buldu. İsmi M.H.H. olduğu belirlenen çocuk, polis merkezine götürüldü. O dönem 11 yaşında olan M.H.H., zinciri ayağına babasının bağladığını ve kendisini pencere demirine kilitlediğini söyledi. Hastaneye götürülen çocuğun vücudunda da darp izlerine rastlandı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Mahmoud H.H., polis merkezinde verdiği ifadede oğlunun evden kaçtığını iddia etti. M.H.H.’yi dövdüğünü ancak zincirle bağlamadığını savunan Mahmoud H.H. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, hakkında “çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan dava açıldı.

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Mahmoud H.H. katılmadı. Babanın bir önceki duruşmada çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda polis tarafından alınarak mahkemeye gönderilen ifadesi okundu. Mahmoud H.H.'nin ifadesinde oğlunun yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyerek, “Kendisi çok yaramazdır. Anne ve babası olarak onu zapt edemiyoruz. Arada sırada dövmüşlüğüm vardır” dediği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, küçük çocuğa karşı yapılan bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Mahmoud H.H.’nin “çocuğa karşı eziyet” suçundan beraatına karar verirken, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünde karar verdi. Baba, kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.