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  3. 01 Mart 2018 23:46

Öğrenciler gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

Ordu'da 25 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı
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Ordu'da 25 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde  akşam yemeği yiyen öğrencilerden 25'inde karın ağrısı ve bulantı şikayetleri  görülmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla ilçedeki hastanelere  kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, gıda zehirlenmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığını  söyledi. Yarılgaç, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, fakülteden  bazı idarecilerin öğrencilere refakat ettiklerini sözlerine ekledi.

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