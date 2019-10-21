Öğrencilere indirimli ulaşıma AK Partililer engel oldu

Gaziantep'te CHP’li belediye meclis üyeleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan "aylık 120 binişlik ulaşım kartının 50 TL olarak belirlenmesi” teklifi AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Karara tepki gösteren gençler, ekonomik kriz nedeniyle 50 kuruşun bile hesabını yapar hale geldiklerini söylediler.

"ÖĞRENCİYE BU İNDİRİMİ ÇOK GÖRENLER BİZİM HALİMİZİ ANLAYAMAZLAR"

Hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi Zübeyde, aldığı 500 lira kredinin 340'ını yurda, 100-120 lirasını da ulaşıma verdiğini ve kendisine kalan parayla bir kitap bile alamadığını anlattı.

Şehre geldiğinden beri sürekli ailesinden para istemek zorunda kaldığını belirten genç, 50 kuruşun, 1 liranın bile hesabını yapar hale geldiğini söyledi.

Zübeyde, “Konserler, tiyatrolar 60 liradan başlarken, ben ve benim durumumdaki birçok kişi günü kurtarmanın hesabını yapıyoruz. Öğrencilere bu indirimi çok görenler bizim halimizden anlayamazlar” dedi.

ÖĞRENCİNİN GELİRİ YOK

Hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer ise ortalama 120 lira olan aylık yol masrafının 50 liraya indirilmesinin AK Parti tarafından engellenmesinin kendisini şaşırtmadığını ifade etti. “Gelecek gençlerindir” sözlerini ağızlarından düşürmeyen yöneticilerin gençler için olumlu bir adım atmadığını belirten Ömer, üniversitelerin bir ticarethaneye dönüştüğünü ve iktidarın da üniversite gençliğine müşteri gözüyle baktığını dile getirdi.

Normal şartlarda bir geliri olmayan öğrenci için 50 lira yol parasının bile fazla olduğunu belirten Ömer, teklifin belediye meclisinde tekrar tartışılarak geçmesini talep etti.