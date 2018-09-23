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  3. 23 Eylül 2018 09:14

Öğretmenin dikkati çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı

Burdur'da kız çocuğuna eniştesi tarafından uygulanan cinsel istismarı öğretmeninin dikkati ortaya çıkardı.

Öğretmenin dikkati çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı
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Burdur'un Bucak ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir okulda görev yapan rehber öğretmen, 13 yaşındaki S.Y. isimli kız öğrencisine, teyzesinin eşi tarafından cinsel istismarda bulunulduğundan şüphelenerek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. 

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.G. (27) gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı. 

AA

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