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Oktar Babuna'nın cezaevi imajı olay oldu

Oktar Babuna'nın cezaevi imajı olay oldu

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Oktar Babuna'nın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İmaj değiştiren Babuna'nın uzun bıyıkları dikkat çekti.

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve 186 yıl hapis cezasına çarptırılan, şu anda da Tekirdağ Cezaevi'nde bulunan Oktar Babuna'nın yeni imajı dikkat çekti. Bıyık bıraktığı görünen Babuna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

160 BİN KİŞİ ONUN İÇİ KAN VERDİ
Türkiye Oktar Babuna'yı ilk olarak 1999 yılında tanımıştı. Lösemiye yakalandığı belirtilen Babuna için 160 bin kişi donör olmuş ve kan vermişti. Ancak daha sonra bunun Adnan Oktar suç örgütünün planlarından biri olduğu anlaşılmış, toplanan kanların ise ABD ve Almanya’ya gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Etiketler adnan oktar oktar babuna cezaevi bıyık
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