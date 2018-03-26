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  2. Güncel
  3. 26 Mart 2018 21:37

Ölmek üzereyken bulundular !

Almanya'nın Dortmund şehri yakınlarında dinlenme bölgesinde polis, soğutucu kamyonunda 8 mülteciyi donmak üzereyken buldu.

Ölmek üzereyken bulundular !
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Dortmund şehri yakınlarındaki Schwerte'deki A1 otobanında bulunan dinlenme bölgesinde polis, soğutucu kamyonunda 8 mülteciyi ölmekten son anda kurtardı.

Polis ve itfaiye kaynakları soğutucu kamyon içerisinde çocuklar dahil olmak üzere 8 mültecinin donma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını ve muhtemelen 5 ile 7 saat kamyonun içerisinde olduklarını bildirdi.

Litvanya asıllı kamyon şoförünün çığlık sesleri duyması üzerine, Almanca bilen diğer arkadaşından yardım isteyerek polis çağırdığı ve bunun üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin soğutucu kamyonundaki mültecileri ölmekten son anda kurtardığı belirtildi. Kamyon şoförünün verdiği ilk ifadede, kamyondaki mültecilerden haberdar olmadığı belirtildi. 

Mültecilerin nereden geldiği ise hala belirsizliğini koruyor. Mültecilerin, tedavilerinin ardından tercüman yardımı ile ifadelerinin alınacağı bildirildi. 

İHA

soğutucu , almanya , polis , dortmund
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