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  3. 03 Ocak 2019 23:12

Ön ayaklarından direğe bağlayıp ölüme terkettiler

İzmir'de karayolu kenarında ön ayakalrından direğe bağlanmış bir inek bulundu.

Ön ayaklarından direğe bağlayıp ölüme terkettiler
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İzmir'in Beydağ ilçesindeki Nazilli karayolu kenarında, ön ayaklarından direğe bağlanmış halde inek bulunurken, yaşanan bu durum yürekleri sızlattı.

Olay, Beydağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Beydağ-Nazilli karayolunun Süleymanlar mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ön ayaklarından direğe bağlanmış halde bir inekbulundu. Durum, daha sonrada vatandaşlarca jandarmaya bildirildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemenin ardından bölgeden alınan inek gömüldü.

Ortaya çıkan görüntülerse yürekleri sızlattı.

İHA

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