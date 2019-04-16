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  3. 16 Nisan 2019 15:02

On Numara'yı aynı ilçden 8 kişi bildi

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği 15 Nisan 2019 tarihli 10 Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Bursa'da bir ilçede 8 kişi şanslı numaraları bilerek büyük ikramiye kazandı. Milli Piyango'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

On Numara'yı aynı ilçden 8 kişi bildi
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi çekiliş salonunda saat 21.15'te noter huzurunda gerçekleşen 871. hafta On Numara oyunu çekilişinde büyük ikramiyeyi 12 kişi bildi. 

Büyük ikramiye tutarının 337 bin 522 lira olduğu çekilişte, toplam 2 milyon 250 bin 152 lira dağıtıldı.

On Numara Çekiliş Sonuçları: 
01,02,06,08,11,12,14,23,26,27,29,34,36,41,42,51,54,58,67,69,77,79

BURSA’DA AYNI İLÇEDEN 8 KİŞİ BİLDİ

Pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişinde şanslı numaraları bilerek büyük ikramiyeyi tutturan 12 kişiden 8'i Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıktı. Haftaya devirsiz giren 871. hafta On Numara şans oyunu çekilişinde kişi başına 28 bin 127 lira 25 kuruş ikramiye düştü.

MİLLİ PİYANGO'DAN AÇIKLAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden, dün akşam gerçekleştirilen "On Numara" çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin tartışmalar hakkında açıklama yapıldı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, On Numara oyununun dün akşam gerçekleşen çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 12 talihliden 8'inin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıkmasına ilişkin, "İdaremiz bayisi, bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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