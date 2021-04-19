Önce bebeğini, sonra hayatını kaybetti

Zonguldak'ta tüp bebek yöntemiyle hamile kalan genç kadın, koronavirüse yakalanması sonucu bebeğini kaybetti. Genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal S. ile 2015 yılında evlenen Gülhan B.S., İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı. 5 aylık hamile Gülhan B.S., kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti.

Gülhan B.S., bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan B.S.'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı. Gülhan B.S. ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA