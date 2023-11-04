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Onlarca çalıntı motosiklet bakın nereden çıktı

Onlarca çalıntı motosiklet bakın nereden çıktı
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde denetimler yapıldı.

Son 4 günde yapılan uygulamalarda 137 çalıntı ve 4 hacizli motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde 85 şüpheliye adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

 

Etiketler çalıntı çalıntı motosiklet motosiklet hırsızlığı hırsızlık
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