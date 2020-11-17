Online derste mikrofonu açık unutan öğretmen küfür yağdırdı!

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde iki öğretmen, iddiaya göre çevrimiçi ders esnasında açık unuttukları mikrofondan öğrencilerin velilerine küfür etti.

Öğretmenlerden birinin ise diğerine, öğrencilerin özel ders aldığını söyleyerek, “Dersi tamamlamakla uğraşma. Üstten üstten teknik anlat git” dediği öne sürüldü. Veliler, öğretmenler hakkında tedbiren derslerden alınmalarını talep etti.

İleri Haber’e konuşan bir veli, lisenin proje okullardan biri olduğunu ve sancılı bir süreç geçirdiğini belirtti. Okuldaki öğretmen kadrosunun gerici tarikatlara yakınlığı olduğunu belirten veli, söz konusu öğretmenlerin, muhalif okul aile birliği başkanı ve diğer ilerici velilerle de anlaşamadığını ve bu sebeple küfür ettiğini aktardı.

Olayla ilgili tepkilerini okul yönetimine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gösteren velilerin bir kısmı savcılığa başvururken İki öğretmen hakkında öğrencilerin eğitim hakkını engellemekten 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talebiyle suç duyurusunda bulunuldu.