Ordu'daki sel 500 bin kişiyi vurdu; köprüler çöktü, yaralılar var

Fatsa İlçesi genelinde şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Yağış, ilçede en çok Organize Sanayi Bölgesi'nin de bulunduğu Kurtuluş ve Yalıköy Mahallelerini etkiledi.

Her iki mahallede de binaların giriş ve zemin katlarında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştiriyor. Çeşitli noktalarda, yağışa bağlı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yamaçtan yola dökülen toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapanan Yalıköy mevkisindeki yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış dolayısıyla yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları, ilgili kurumların ekiplerinin çalışması ile yoldan kaldırıldı.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yağıştan etkilenen yerleşim yerleri ve yollarda inceleme yaptı.

Fatsa'yı sağanak vurdu, onlarca araç sular altında kaldı

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu. Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

SAHİL YOLU KISMEN AÇILDI

Öte yandan Ünye ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar Faruk Baran isimli bir vatandaşın fındık harmanı sel sularına kapıldı. İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, Çaybaşı ilçesi, İnkur ve Yeşilkent Mahallelerinde etkili oldu.

Ordu 'nun Ünye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındık sel sularına kapıldı. Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan Faruk Baran'ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü.

Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Baran, "Sağanak yağışla beraber selsuları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Selaniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun kısmen trafiğe açıldığı öğrenildi.

MAHSUR KALAN 165 KİŞİ KURTARILDI

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şuanda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda selbölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen K aradeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

Başkan Çamyar'ın açıklamasından saatler sonra işçilerin kurtarıldığı haberi geldi.

"YAĞIŞLARDAN 500 BİN KİŞİ ETKİLENDİ"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yağışlardan 500 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

ORDU VALİSİ: 5 YARALI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 5 yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirerek, "Vatandaşlar dikkatli olmalı yoğun yağış yarın öğle saatine kadar sürecek" dedi.

HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Perşembe Belediye Başkanı Kemal bahtiyar ise, "Ulaşamadığımız hiçbir yer yok ancak maddi kayıplar var. Kurtarma çalışmalarına helikopterler de destek veriyor.

Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor" açıklamasında bulundu.

7 İLÇE ETKİLENDİ

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Karadeniz sahil yolunda 8'e yakın ana köprü yıkıldı. Karadeniz sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı" diyerek selden 7 ilçenin etkilendiğini açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği'nin internet sitesinde bir açıklama yayınlanarak, sel felaketine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"Dün geceden itibaren ilimiz genelinde yağan aşırı yağışlar, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde etkili olmuştur.

Metrekareye yer yer yaklaşık 80 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana gelmiştir.

Ünye ilçemizin Çevizdere mevkiinde bulunan Karadeniz Sahil Yolundaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüde sel nedeniyle çökme meydana gelmiş ve Devlet Karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır.

Ünye ilçemizin Yiğitler Mahallesinde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişinin yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir.

Ünye ilçemizin Cevizli Mahallesinde sel baskını nedeniyle evinde mahsur kalan Turhan ŞAHİN isimli vatandaşımızı kurtarmak için iş makineleri devreye sokulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter talebinde bulunulmuş ve yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmıştır.

Ünye ilçemizin Cevizdere mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir.

Perşembe ilçemize bağlı Medreseönü/Çandır mahallesinde evinde mahsur kalan Aydın SERDAR isimli vatandaşımız arama-kurtarma ekiplerince kurtarılmıştır. Perşembe ve Fatsa ilçelerimizde risk altında bulunan 8 konut tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkiinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir. Tahliye edilen fındık işçileri için Kızılay’dan 100 çadır ve 300 battaniye talebinde bulunulmuştur.

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen çok sayıdaki su baskınlarına, başta belediyeler olmak üzere AFAD ekipleri müdahale ederek, su tahliyesi yapılmaktadır.

Bugün saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. 231 personel, 31 motopomp ve 24 dalgıç pompa ile birlikte su baskınına uğrayan konut ve işyerlerinin tahliye işlemleri yürütülmektedir.

Ayrıca, oluşan heyelanlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları belediyeler, Karayolları, DSİ gibi kamu kurumlarına ait iş makineleri ile sürdürülmektedir.

Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasarları ve mağduriyetleri en kısa sürede gidermek üzere Valiliğimizin koordinesinde Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Ayrıca, Ünye ilçemizdeki özel iş makinalarına el konulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgeye gittiği öğrenildi.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu 'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan bilgi aldı.

Erdoğan, "Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.