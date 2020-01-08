Organ nakli olan 3. hasta da hayatını kaybetti !

İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek darp ettiği, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği iki kişi hayatını kaybetmişti. Nakil olan 61 yaşındaki Ali Uslu da bugün hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir." denildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından döbülerek öldürülen 38 yaşındaki Filiz Tekin'in bağışlanan böbreklerinden birinin 15 Aralık'ta nakledildiği Ali Uslu (61), organ naklinin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Uslu'nun cesedinin inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Meral Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 15 Aralık'taki böbrek naklinin ardından servisteyken fenalaştığını 28 Aralık'ta bilincini kaybetmeye başladığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını anlattı.

"PEŞ PEŞE HASTALAR HAYATINI KAYBETTİ"

Eşini bugün kaybettiklerini söyleyen Uslu, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından 'Bakımsızsın' denilerek darp edilen 38 yaşındaki Filiz Tekin, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut ile Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ölümlerin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite hastanemizde 15 Aralık 2019 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in ailesi tarafından bağışlanan organları, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledilmiştir. Nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Öte yandan, ölümlerle ilgili soruşturma devam ediyor.