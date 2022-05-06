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Orman yangınlarında kül olmuştu! Doğanın geri dönüşü muhteşem oldu

Orman yangınlarında kül olmuştu! Doğanın geri dönüşü muhteşem oldu

Antalya’da 14 yıl önce çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık alanlar, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile adeta yeniden yeşile büründü. Drone ile çekilen görüntülerde yangından eser kalmadığı görüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl beldesi Karabük köyü civarında 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan orman yangını, olumsuz hava ve arazi şartları nedeniyle kısa sürede büyüyerek Akbaş, Taşağıl, ve Sağırin işletme şefliklerine sıçrayarak geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve civar bölge müdürlüklerinden gelen hava araçları, arozöz, teknik eleman ve orman işçilerinin gece gündü aralıksız çalışmaları ile 5 gün devam ederek 5 Ağustos 2008 günü kontrol altına alınabilmişti. Yangında 10 bin 299 hektar ormanlık alan zarar gördü.

 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi

Yangının ardından hemen harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri küle dönen alanları yeniden yeşillendirmek için adeta seferberlik ilan etti. Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

antalya orman yangını sonrası

14 yıl sonra yanan alanlar dron tarafından tekrar görüntülendi. Sağirin Mahallesinde küle dönen alanda doğanın yeniden hayat bulduğu ve yeşile büründüğü görüldü. Yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanların, küllerinden yeniden doğdu.

 

Etiketler antalya orman yangını kül yangın doğa
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